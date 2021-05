Il Napoli andrà in campo sabato alle 15 contro lo Spezia fuori casa per giocarsi ancora una volta l’obiettivo Champions League. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, ci sono diversi dubbi per Gattuso. Secondo la rosea Ospina potrebbe ritornare martedì sera, quindi domani giocherà Alex Meret. La novità e Politano, che ha superato Lozano nel ballottaggio.