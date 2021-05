Giovanni Francini, ex calciatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Il Sogno nel Cuore” su 1 Station Radio. Ecco quanto estrapolato:

“Spalletti ha esperienza, ma non mi piace e non mi è simpatico. Con la Champions Koulibaly non deve andare via. Di Lorenzo? È un giocatore che è arrivato tardi al calcio che conta, e questa cosa mi meraviglia tanto. Uomo di grande affidamento, un grande acquisto per il Napoli”.