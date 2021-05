Rino Foschi, dirigente sportivo, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di ”radio goal”, trasmissione in onda su Radio kiss kiss Napoli:

”Gattuso è un allenatore forte, ha ampliato la sua conoscenza anche con De Laurentiis. Il Napoli esprime un gran calcio, senza troppi infortuni sta dimostrando quanto vale quindi non ci sono gli estremi per una separazione tra le parti. A Napoli non c’è la stessa situazione di Roma”.