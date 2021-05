Fedele: “Mourinho? Pensavo andasse al Napoli, era un colpo alla De Laurentiis”

Enrico Fedele, procuratore sportivo, è intervenuto ai microfoni di Televomero per parlare di Mourinho e del suo approda alla Roma. Di seguito le dichiarazioni dell’ex dirigente Fedele: “Mourinho? Ero convinto che andasse al Napoli, invece che alla Roma. Dopo che avevo letto le sue dichiarazioni, pensai subito al club azzurro. Lui aveva espresso il desiderio di ritornare in Italia, in Serie A, e io avevo immediatamente pensato che potesse essere un colpo alla De Laurentiis, conoscendo i colpi tipici del patron azzurro. Se fosse andato al Napoli, l’entusiasmo era maggiore di quello che si è venuto a creare con il suo arrivo a Roma, sponda giallorossa”.