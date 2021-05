Esposito: “Adl sta visionando un allenatore”

Paolo Esposito, giornalista e conduttore di 87Tv, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Il Sogno Nel Cuore” su 1 Station Radio. Ecco quanto estrapolato:

“De Laurentiis sta pensando seriamente ad Italiano. Spalletti non mi piace, è ombroso ed incline a rompere lo spogliatoio.Spezia-Napoli? Un peccato che non ci sia Koulibaly in un match così importante per gli azzurri. Il gol subito contro il Cagliari, è arrivato quando lui si è stirato, e questo non è un caso. Italiano ha fatto gavetta nelle serie inferiori, io sposo in pieno il suo progetto, e sono sicuro che con calciatori di livello superiore rispetto a quelli dello Spezia, potrebbe far divertire il pubblico del Maradona ”