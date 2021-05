Andrea Di Caro, vice direttore della Gazzetta dello Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Il Sogno Nel Cuore” su 1 Station Radio. Ecco quanto estrapolato:

“Spalletti ad un passo dal Napoli. Koulibaly potrebbe essere sacrificato per fare mercato. Io mi auguro che Koulibaly possa restare ancora al Napoli per un progetto importante. Ma il calcio insegna che a volte vendere un fuoriclasse può portare altri calciatori in rosa molto importanti”