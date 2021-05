Lorenzo Insigne è il vero capitano del Napoli, la sua colonna portante, il simbolo di questo gruppo e il principale difensore: il talento di Frattamaggiore ha coronato il suo sogno, quello di essere il simbolo della sua città e l’idolo dei tifosi.

La svolta di Insigne, se così possiamo definirla, è avvenuta con l’arrivo di Sarri: in quell’estate, complice il modulo 4-3-1-2, Insigne faceva il trequartista e menomale che non arrivò Saponara, altrimenti per lui ci sarebbe stata tanta panchina.

Poi, con il famoso cambio modulo, con il 4-3-3, Insigne tornò nel suo ruolo naturale e da allora arrivò sempre in doppia cifra. In questo campionato, forse il migliore di sempre, è a -3 goal dal suo record raggiunto nel 2016-2017, e spera di fare questi goal anche per rappresentare il Napoli in Champions.

Anche per rendere più serena un’estate dove il suo rinnovo di contratto, attualmente in scadenza nel 2022, dovrà essere ridiscusso, ma tenendo conto della sua volontà: Insigne non si muove, Insigne resta qua e sarà la bandiera.