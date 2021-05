La Campania resta in zona gialla: secondo le ultime informazioni fornite dal Corriere della Sera e confermato dall’emittente La7, non si avrà il cambio di colore. Infatti pare che solo la Valle d’Aosta dovrebbe tornare in zona arancione. Sicilia e Sardegna dovrebbero rimanere arancioni. La Sardegna era in bilico, ma non dovrebbe essere previsto il cambio. Dovrebbero passare in zona gialla Puglia, Basilicata e Calabria. Tutte le altre regioni dovrebbero essere gialle, nessuna in zona rossa.