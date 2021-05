Durante la trasmissione ”Maracanà”, in onda su TMW Radio, è intervenuto Gigi Cagni. Il tecnico ha parlato della corsa Champions, in cui è in piena corsa il Napoli. Ecco di seguito le sue dichiarazioni:

”Juventus-Milan? Una sfida fondamentale per entrambe ma soprattutto per la Juve, i bianconeri avevano ben altri piani a inizio stagione. Per sperare ancora nella qualificazione in Champions League Napoli e Lazio non devono fallire contro Spezia e Fiorentina, sennò diventa complicata”.