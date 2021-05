Bargiggia: “Il Napoli ci ha provato per De Paul ma non può permetterselo. Il giocatore ha un debole per un’altra squadra”

Paolo Bargiggia, tramite il suo sito, ha scritto le ultime su Rodrigo De Paul e sul suo futuro. Ecco quanto detto da Bargiggia: “L’Udinese, dopo aver rifiutato 25 milioni dalla Fiorentina per De Paul la scorsa stagione, ora ne chiede 40. Almeno che non accettino contropartite, neanche i club più importante in Serie A possono permetterselo. Il Napoli di Aurelio De Laurentiis ci ha provato, ma mi sembra logico che a quelle cifre il club azzurro non può permetterselo. Rodrigo De Paul è molto tentato dall’Inter, ma la decisione finale aspetta al club friulano. I nerazzurri hanno provato a offrire Pinamonti e Radu come contropartita tecnica più una somma di denaro”.