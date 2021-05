Alvino: “Panchina azzurra? Spalletti è in pole, ma c’è una fila per allenare il Napoli”

Carlo Alvino, giornalista sportivo, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione ‘Radio Goal’, per parlare della situazione sulla panchina azzurra; “Panchina azzurra? Forte è il nome di Spalletti, piace da diversi anni ad Aurelio De Laurentiis e già ci ha provato per lui in passato. Ha delle idee ben precise e ben diverso da come l’hanno definito. Ha una buona idea di gioco e grande personalità. Le valutazioni, poi, vanno fatte alle prestazioni e non sulla simpatia e antipatia del tecnico. D’altronde, vi posso assicurare, che c’è la fila di allenatori, che vogliono sedere sulla panchina azzurra, fuori la Filmauro”.