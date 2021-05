Dopo l’esame sostenuto a fine febbraio da Zielinski, il polacco sta avviando le procedure per diventare cittadino italiano. Infatti, l’esame è andato a buon fine e secondo “Il Corriere del Mezzogiorno”, nell’anno in cui diventerà papà, riuscirà ad avere anche il doppio passaporto. Un anno da incoronare per Piotr Zielinski.