Zazzaroni: “Spalletti? Nessuna novità, non escludo Allegri o Sarri”

Nel corso della trasmissione “Arena Maradona” in onda su Radio Crc è intervenuto Ivan Zazzaroni. Di seguito le parole rilasciate dal noto giornalista:

“Su Spalletti non ci sono aggiornamenti, rientra tra gli allenatori contattati da De Laurentiis. Non escludo le piste Sarri e Allegri. Se a Maurizio Sarri arrivasse una proposta seria non esiterebbe minimamente. De Zerbi è a un passo dallo Shakhtar. Manca solo l’ufficialità, vuole seguire le orme di Ranieri con varie esperienze all’estero. Sia il Napoli che Gattuso hanno deciso di divorziare, non ci sono margini per una riconferma. Gli azzurri hanno tutte le possibilità di qualificarsi. Mi piacerebbe che ad andare in Champions fossero oltre all’Inter, Napoli, Lazio e Milan. Gli infortuni hanno sicuramente penalizzato il campionato degli azzurri, ma non credo che ci possano essere rimpianti per lo Scudetto, perché la difesa deve migliorare tanto. Non sono tante le reti subite, ma la maggior parte erano evitabili. A Roma si parla solo dell’arrivo di Mourinho, adesso però la società dovrà costruirgli una rosa di spessore“.