UFFICIALE – Serie A, arrivano le designazioni arbitrali: le sestine complete

La 35^giornata di Serie A sta per iniziare e l’Aia ha pubblicato gli arbitri che scenderanno in campo in tutte le partite della giornata.

Benevento – Cagliari: Doveri

Preti – Tegoni

IV: Pezzuto

VAR: Mazzoleni

AVAR: Carbone

Fiorentina – Lazio: Maresca

Costanzo – Passeri

IV: Ghersini

VAR: Aureliano

AVAR: Di Vuolo

Genoa – Sassuolo: Mariani

Mondin – Pagnotta

IV: Serra

VAR: Pairetto

AVAR: Di Iorio

Hellas Verona – Torino: Massa

Longo – Dei Giudici

IV: Marinelli

VAR: Nasca

AVAR: Galetto

Inter – Sampdoria: Ayroldi

Ranghetti – Pagliardini

IV: Paterna

VAR: Orsato

AVAR: Valeriani

Juventus – Milan: Valeri

Giallatini – Peretti

IV: Sacchi

VAR: Calvarese

AVAR: Paganessi

Parma – Atalanta: Giua

Colarossi – Miele

Iv: Gariglio

VAR: Fourneau

AVAR: Liberti

Roma – Crotone: Sozza

Scarpa – Della Croce

IV: Dionisi

VAR: Di Paolo

AVAR: De Meo

Spezia – Napoli: Irrati

Meli – Alassio

IV: Marini

VAR: Banti

AVAR: Vivenzi

Udinese – Bologna: Santoro

Cecconi – Rossi M.

IV: Di Martino

VAR: Abisso

AVAR: Bindoni