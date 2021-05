Sky – Per lo Spezia, Osimhen in vantaggio su Mertens

Manca poco più di un giorno a Spezia-Napoli. Non mancheranno i ballottaggi nella squadra di Gattuso. In attacco Victor Osimhen è in splendida forma, ha segnato un gol ogni 96 minuti. Lo scontro rimediato contro il Cagliari è già alle spalle, il nigeriano è in netto vantaggio su Mertens, oggi il suo compleanno, che è apparso non in condizione nelle ultime apparizioni. Ovviamente Gattuso scioglierà i dubbi solo nelle ultime ore, la rifinitura di domani sarà decisiva. Lo rivela la redazione di Sky Sport.