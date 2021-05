Serie B – La Salernitana è vicina alla Serie A: domani giornata decisiva!

La Salernitana è vicina alla Serie A. La squadra guidata da mister Castori e di Lotito si trova al secondo posto a due giornate dalla fine. Domani i granata giocheranno contro l’Empoli, già promosso, ed in caso di vittoria sarebbe con un piede nella massima serie. La promozione matematica potrebbe anche arrivare nella giornata di domani con la vittoria della Salernitana e la non vittoria di Lecce e Monza, le dirette inseguitrici. I granata guidati dal bomber Tutino, attaccante in prestito dal Napoli, potrebbero dar lustro al calcio campano portando il derby per la prima volta in serie A