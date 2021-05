Repubblica – “Ritorna” la coppia Manolas-Rrahmani dopo i 25 minuti giocati insieme

Manolas e Rrahmani hanno giocato solo 25 minuti insieme in questa stagione.

Come riportato dall’edizione de La Repubblica, i due calciatori si sono trovati pochissime volte in coppia ed hanno avuto la possibilità di formare la coppia difensiva solo contro Udinese e Sassuolo(ma in questo caso sempre per spezzoni di gara). Mai una partita giocato per intero dall’ex Roma e dall’ex Verona. Contro lo Spezia sarà difatti la prima opportunità a tal proposito per sostituire Koulibaly e Maksimovic: una prova da non fallire e grazie alla quale dovranno dimostrare di essere all’altezza degli altri compagni di reparto.

Contro lo Spezia è vietato sbagliare. Manolas e Rrahmani non dovranno fallire.