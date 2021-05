Dubbi in casa Napoli per la sfida importantissima di sabato tra i partenopei e lo Spezia. Secondo Radio Kiss Kiss Napoli, Gattuso ha dubbi sui titolari della partita di sabato. Infatti a centrocampo dovrebbe essere confermata la coppia Ruiz-Demme mentre in attacco è ballottaggio tra Osimhen e Mertens. Per adesso è in vantaggio il nigeriano