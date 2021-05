Presidente Empoli: “Questa stagione è stata la più faticosa per la squadra. Sarebbe fantastico se Dionsi…”

Il presidente dell’Empoli, Corsi, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione de “Il Sogno Nel Cuore” su 1Station Radio. Ecco quanto estrapolato:

“Questa stagione, per me e il mio Empoli, è stata più faticosa del normale. La squadra è composta da ottimi giocatori, per il livello della rosa e per ciò che abbiamo mostrato sul campo, avremmo dovuto guadagnare la promozione un mese fa. Credo che l’unica cosa che manchi a Dionisi sia il passare per una serie di sconfitte. Se è da Napoli? Sarebbe fantastico per lui fare l’allenatore della squadra partenopea, certo, ma lì ci sono delle pressioni molto importanti, anche due pareggi di fila fanno storcere il naso alla piazza. Deve completare il suo processo di crescita, prima di un passo del genere”.