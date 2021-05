Il Napoli Primavera non è riuscito ad andare oltre lo 0-0 con il Frosinone. Gli azzurrini, con il pareggio, hanno agganciato la zona play off. Troppe occasioni non concretizzate per la Primavera azzurra che ha sfiorato il gol in più occasioni: la più importante è capitata a Costanzo che, al 70esimo, ha colpito il palo da ottima posizione. Nella prossima giornata la squadra guidata da mister Cascione giocherà contro la Salernitana.