Il Roma – La difesa del Napoli si affida a Rrahmani e Manolas

In vista delle assenze di Koulibaly e Maksimovic per le ultime giornate di campionato, il Napoli dovrà fare affidamento alla coppia Manolas-Rrahmani per lo sprint finale di stagione.

I due centrali azzurri si ritroveranno l’uno accanto all’altro dopo i 16 minuti giocati insieme contro l’Udinese e la deludente prestazione contro il Sassuolo. A loro, dunque, affidato l’assetto difensivo della squadra partenopea, all’opera già da questo sabato pomeriggio (ore 15:00) contro lo Spezia.

Gennaro Gattuso sta lavorando molto con la coppia difensiva e con il restante gruppo squadra, affinché la vittoria sia assicurata e la corsa per la Champions continui.