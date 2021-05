Il Roma – Fuori anche Lobotka, non ci sarà contro lo Spezia

Il Napoli perde un’ulteriore riserva in vista della partita contro lo Spezia: si tratta di Stanislav Lobotka, a riposo in seguito all’intervento subito martedì.

Il centrocampista slovacco, operatosi alle tonsille, non sarà presente tra gli 11 convocati di Gennaro Gattuso, ma potrebbe esserlo David Ospina. Il portiere colombiano, infatti, è in ripresa dall’infortunio, anche se continua a svolgere del lavoro personalizzato. Ipotetica panchina per lui.

Per quanto riguarda l’attacco, mister Ringhio ha già preso decisioni: Osimhen e Insigne riconfermati, Politano recupera il suo posto da titolare. A centrocampo Demme, Fabian Ruiz e Zielinski.