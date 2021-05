Il Mattino – ADL, casting per il prossimo allenatore del Napoli

Secondo l’edizione odierna de Il Mattino, oltre al profilo di Luciano Spalletti, nella lista di Aurelio De Laurentiis ci sono diversi nomi per il futuro del Napoli.

Gattuso sembra ormai lontano dalla squadra partenopea, a meno che non ci sia un cambio idea da parte del presidente azzurro, se dovesse arrivare la qualificazione per la prossima Champions League. Nel frattempo si parla di Spalletti, il cui inganno, però, è piuttosto alto: richiesti 4,2 mln di euro all’anno, ovvero 9,5 mln lordi a stagione. Nonostante ciò, è il profilo in pole per la panchina napoletana.

Nell’elenco risulta esserci anche il nome di Simone Inzaghi: l’allenatore, già corteggiato in precedenza da ADL (offerta da 1,8 mln di euro), è ancora in dubbio sul possibile rinnovo con la Lazio e non è astratta l’ipotesi di un ulteriore contatto con il patron del Napoli per la prossima stagione.

Altro nome è quello di Vincenzo Italiano, quest’ultimo con una clausola rescissoria da 700 mila euro che, però, il club partenopeo non intende pagare.