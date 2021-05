FOTO – Elmas guarda avanti con la maglia del Napoli! Post sui social che fa riflettere: i dettagli

Stagione piuttosto difficile per il Napoli come si evince dalla classifica e, soprattutto, dalle perplessità circa il nuovo allenatore che siederà, l’anno prossimo, sulla panchina azzurra. Lo è stata anche per Elmas che rispetto a quanto di buono fatto vedere l’anno scorso, non è riuscito a ripetersi. Gattuso lo ha impiegato in tantissime posizioni: esterno, trequartista ed anche attaccante! L’unica volta in cui però il macedone ha dato delle ottime risposte è stato nel match in casa col Parma. In quel caso, e in pochi altri, fu impiegato come mezzala nel 4-3-3.

Adesso Elmas guarda al futuro, ha tantissimi anni di carriera d’avanti e, speriamo, voglia goderseli con la maglia azzurra. Come dimostra il post pubblicato su instagram, il macedone guarda avanti in attesa anche del prossimo allenatore.

Di seguito il post in questione: