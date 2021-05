Il Villareal è in finale di Europa League e giocherà il 26 maggio a Danzica contro il Manchester United. Gli spagnoli sono riusciti a difendere il risultato dell’andata contro l’Arsenal. Una partita fantastica con occasioni da entrambi le parti con gli inglesi che hanno preso due pali con Aubameyang. In Polonia sarà sfida tra due ex Napoli con Albiol da una parte, autore di una rete nella semifinale d’andata, e Cavani dall’altra, immenso con due doppiette contro la Roma.