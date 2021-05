Diritti tv – Nessuna modifica nell’offerta, Sky cambia solo la distribuzione: il punto

Dopo il ricordo presentato da Sky Sport per l’assegnazione dei diritti tv per il triennio Serie A 2021-2024, adesso, l’emittente satellitare, ha cambiato solo parzialmente la prima offerta presentata alla Lega. Infatti come riportato da Calcio e Finanza infatti, Sky non ha cambiato l’offerta in denaro ma ha cercato di dilazionarla diversamente rispetto alla prima proposta. Il colosso infatti adesso mette sul piatto 85 milioni di euro il primo anno, 87,5 il secondo e 90 il terzo. Vedremo nelle prossime settimane, in attesa anche del risultato del ricorso, se questa mossa riesca a cambiare qualcosa nelle preferenze manifestate dalla Lega Serie A.