Compleanno Dries Mertens – Gli auguri della moglie Kat

Oggi Dries Mertens, miglior marcatore della storia del Napoli, spegne trentaquattro candeline. Sono tanti gli attestati di affetto ricevuti dall’attaccante belga. Non potevano ovviamente mancare gli auguri della moglie Kat Kerkhofs. Di seguito le parole rilasciate in un post pubblicato sul suo profilo Instagram:

“Oggi celebro il mio migliore amico in tutto il mondo. Dopo tutto questo tempo, con i nostri spettacolari alti e bassi a volta ancora più spettacolari :), posso dire sinceramente di non essere mai stata così innamorata di te come in questo momento. Sei la mia anima gemella, lo sei solo per me. Buon compleanno Maritino <3″