CdM – Mertens e la condizione fisica da ritrovare

Compleanno in casa Napoli per Dries Mertens che compie 34 anni. L’attaccante belga deve ancora ritrovare la miglior condizione fisica dopo le diverse noie fisiche che lo hanno perseguitato durante la stagione.

Ecco quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno: “Dries in una stagione balorda ha segnato 10 gol. Cinque di questi li ha segnati dal rientro avvenuto a fine febbraio, ma non riesce a trovare ancora la giusta continuità. Il centravanti belga alterna sprazzi di grande qualità e partite in cui fa fatica come lo spezzone contro il Cagliari. Osimhen è avanti nella gerarchie ma c’è bisogno anche del contributo dello scugnizzo di Lovanio”.