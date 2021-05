Bellinazzo: “La nuova Coppa Italia è uguale alla SuperLega, che ipocrisia!”

Marco Bellinazzo ha rilasciato alcune dichiarazione a “Il Sogno Nel Cuore” su 1 Station Radio. Ecco quanto estrapolato:

“La Lega Serie A, con lo stesso metodo unilaterale della SuperLega, ha deciso di eliminare dalla prossima Coppa Italia, le squadre di Lega Pro. Sanzioni per le squadre della SuperLega? Ieri, Infantino, ha dichiarato che è assurdo parlare di sanzioni per queste squadre. La Lega Calcio Italiana, discuteva i due modelli, SuperChampions e SuperLega, per capire se ci fosse la possibilità di attuarli o meno, da tempo, e tutti i grandi manager del calcio erano a conoscenza di questa idea”.