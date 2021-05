Repubblica – Stato d’allerta in casa Napoli, Gattuso non vuole altri problemi

In seguito alla positività al Covid-19 di Maksimovic, Gennaro Gattuso sarà obbligato a delle scelte forzate per il finale di stagione, vista anche l’assenza di Koulibaly per infortunio.

L’esito del tampone fatto al centrale serbo del Napoli, ha messo in allerta l’intera squadra, che svolgerà tre giri di tamponi fino a sabato, in occasione della partita contro lo Spezia (ore 15:00).

Massima concentrazione, dunque, per le ultime 4 giornate di campionato, che metteranno il Napoli di Gattuso a dura prova, date le importanti assenze.