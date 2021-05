Marcolin: “L’arrivo di Mourinho a Roma mi ricorda quello di Ancelotti a Napoli, vi spiego”

Dario Marcolin, ex calciatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Crc sul momento degli azzurri e su Josè Mourinho. Queste le sue parole:

“Lo Spezia ha cambiato il proprio modo di giocare, per cui penso che il Napoli abbia molte possibilità di vincere. La paura di retrocedere costringe i liguri ad evitare il palleggio prolungato e la squadra di Gattuso può approfittarne”.

Su Mourinho “Con Ronaldo e Mourinho la Serie A diventerà ancora più interessante. L’arrivo dello Special One a Roma mi ricorda quello di Ancelotti a Napoli. All’epoca si facevano i nomi di Benzema e vari top player che non sono mai arrivati, poi le cose non sono andate come ci si aspettava. Mourinho chiede calciatori già pronti, quindi Dzeko, ad esempio, potrebbe essere tolto dal mercato”.