I tormenti continuano per Lobotka che ieri si è operato alle tonsille alla clinica Ruesch. Il drenaggio di ascesso tonsillare realizzato lo scorso 20 marzo non è bastato per arrivare a fine campionato, al primo freddo è tornata l’ infezione.

Si è optato quindi per anticipare l’ intervento in modo da evitare problemi in vista degli Europei.

Fonte: Corriere del Mezzogiorno