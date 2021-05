Nel corso di ”radio goal”, trasmissione in onda su radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Fabrizio Corsi, presidente dell’Empoli:

”Dionisi diventerà un allenatore di primissimo livello, resterà con noi. Ho parlato con De Laurentiis in occasione della gara di coppa Italia, quando facemmo una bellissima figura. Di Lorenzo? Giocava in una squadra forte, è stato un peccato retrocedere. Ho sentito Spalletti, si è congratulato per la promozione ma non ho chiesto qualcosa relativamente al suo futuro”.