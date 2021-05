L’Empoli è matematicamente promosso in Serie A. Dopo due anni in Serie B, i toscani tonano nella massima serie. Decisiva la vittoria per 4-0 sul Cosenza, che porta la formazione di Dionisi a quota 70 punti. La lotta per il secondo posto, invece, è ancora aperta: la Salernitana, grazie a un rigore di Tutino al 95′, aggancia in solitaria la seconda posizione, a +2 su Monza e Lecce.