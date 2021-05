Sky, Assogna su Spalletti: “Uno dei migliori della sua generazione. Faccio fatica a capire come non. abbia allenato top club europei”

Paolo Assogna, corrispondente Sky Sport da Roma, si è soffermato sull’interesse del Napoli per Luciano Spalletti, ex tecnico giallorosso:

“Per me Luciano è uno dei migliori, se non il migliore allenatore della sua generazione. Parliamo di un grande tecnico che sa adattarsi a meraviglia al materiale che gli mettono a disposizione. Resto fermamente convinto delle sue grandi qualità, anche perché ho avuto modo di vederlo lavorare.

Spalletti lo ha dimostrato alla Roma quello che sa fare, una squadra che ha fatto la storia con il falso nove inventato con Totti che gli ha dato tantissime soddisfazioni. E’ un tecnico che sa gestire anche le situazioni più spigolose. Io mi chiedo come faccia a non essere nel giro dei top club europei, perché per quanto mi riguarda è un allenatore da Real Madrid o da Premier.”