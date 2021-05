Il centrocampista classe 2000 Gianluca Gaetano, di proprietà del Napoli ma in prestito alla Cremonese in Serie B, è andato a segno oggi.

Infatti, il talento napoletano ha contribuito in maniera fondamentale al match: la sua rete è stata quella del definitivo 0-1 contro il Chievo. Per lui, quinto gol in questa Serie B.