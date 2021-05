Milan, Donnarumma: “Tifosi? Bisogna sopportare qualche critica, ma la loro assenza si fa sentire”

Gianluigi Donnarumma, portiere del Milan, dopo le ultime polemiche riguardo il suo futuro e dopo l’incontro con un gruppo di tifosi rossoneri, ha parlato in una diretta sul canale Twitch di Justees:

“I tifosi ti aiutano nei momenti di difficoltà, bisogna anche saper sopportare delle critiche anche quando le cose non vanno bene. Sicuramente ti danno qualcosa in più, purtroppo ultimamente non ci sono ma quando ci sono te ne accorgi per via della carica che ti trasmettono. Nei momenti di difficoltà ti possono dare quell’adrenalina per spingere e per portare a casa il risultato. Ci mancano molto, non vediamo l’ora che tornino”.