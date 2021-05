FOTO – Napoli a Castel Volturno, si prepara la sfida contro lo Spezia: le ultime

Dopo il pareggio maturato in casa contro il Cagliari, il Napoli cercherà di rifarsi sul campo dello Spezia per rincorrere il sogno chiamato Champions League. Gli azzurri infatti hanno bisogno di vincere tutte le partite a disposizione, solo in questo caso gli uomini di Gattuso non dovranno dipendere dai risultati delle altre squadre in lotta per il quarto posto. In Liguria, i campani affronteranno una squadra non molto in forma ma che non ha ancora conquistato la matematica salvezza. Per questo Gattuso prepara la sfida, a Castel Volturno, con la massima attenzione. La SSC Napoli, sui propri social, ha pubblicato le foto dell’allenamento mattutino. Di seguito gli scatti in questione.