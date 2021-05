Dino Zoff, ex portiere, ha parlato di Alex Meret a Radio Punto Nuovo, alla trasmissione Punto Nuovo Sport Show.

“La verità è che per me, le varie accuse fatte a Meret sono pregi, non difetti. Parare con i piedi o uscire con i pugni ai miei tempi avveniva molto di meno, mentre oggi si è chiamati maggiormente a fare questo tipo di interventi. Meret è giovane, deve migliorare nella personalità, anche se per me i portieri devono prima essere forti tra i pali e poi sviluppare il gioco con i piedi”.