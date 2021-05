Udinese, Carnevale: “Siamo amareggiati per la sconfitta. Su De Paul…”

Andrea Carnevale, osservatore dell’Udinese, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte:

“Fino all’83’ avevamo la partita in mano e mi sarei aspettato il gol del raddoppio. Poi la punizione data da Chiffi e l’errore di De Paul, siamo amareggiati. La differenza la fanno campioni come Ronaldo, avevamo la sensazione che i bianconeri non potessero mai pareggiare. Non credo che i dirigenti della Juve abbiano condizionato l’arbitro, lo facciamo un po’ tutti quando siamo arrabbiati.

De Paul? E’ l’anno del salto di qualità, ha colpi da fuoriclasse. Chi lo prenderà farà un affare. Ovunque lo metti sa giocare, ha anche un grande resitenza fisica”.