TuttoSport – Il Cagliari spera nella salvezza, ora scontro con il Benevento

Il goal firmato da Nandez nel recupero vale oro per il Cagliari di Semplici.

Come riportato dall’edizione di TuttoSport, adesso il Napoli dovrà vincerle tutte per provare ad agguantare il tanto agognato posto in Champions League. I sardi, invece, hanno strappato un punto importantissimo per continuare ad alimentare l’obiettivo salvezza: a quota 32 punti e potezialmente al 16° posto(bisognerà attendere il risultato del Torino contro il Parma e anche il recupero contro la Lazio). Nel prossimo weekend sarà Cagliari contro Benevento e il match sarà fondamentale per capire chi potrà realmente salvarsi e continuare la sua annata in Serie A.

Napoli e Cagliari hanno dimostrato di potersela giocare contro tutti in questo momento finale della stagione.