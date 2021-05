Studio CIES – Giocatori con il miglior rendimento in Serie A: un calciatore del Napoli primo!

Il CIES Football Observatory ha pubblicato la classifica dei migliori giocatori, per rendimento, della Serie A. L’indice per valutare questa statistica, tiene in considerazione i gesti tecnici, il tempo di gioco, il livello delle competizioni disputate e altri parametri. Di seguito, la classifica:

1. Lorenzo Insigne – Napoli– 336 punti

2. Achraf Hakimi – Inter – 334

3. Cristiano Ronaldo – Juventus – 328

4. Theo Hernandez – Milan – 328

5. Domenico Berardi – Sassuolo – 324

6. Zlatan Ibrahimovic – Milan – 324

7. Henrikh Mkhitaryan – Roma – 323

8. Berat Djimsiti -Atalanta – 322

9. Alessandro Bastoni – Inter – 321

10. Gianluca Mancini – Roma – 321