Russo: “Non c’è fallo di Osimhen. Vi spiego perché Fabbri non doveva intervenire”

Carmine Russo, ex arbitro, ha commentato la vicenda riguardante il gol annullato a Victor Osimhen, che avrebbe portato il Napoli sul 2-0, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

“Ho seguito la partita in diretta, non mi sono soffermato sul fallo di Osimhen su Godin perché per me non c’è irregolarità. Fabbri non era nella posizione di giudicare, con la tecnologia va portata l’azione al termine e attendere il silent check del Var, affinché possa segnalare delle irregolarità. Questa decisione non consente l’intervento del Var, perché è una decisione soggettiva, era lontanissimo e non doveva intervenire”.