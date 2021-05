Roma – Osimhen decisivo ma non basta: Il Napoli frena la corsa Champions

Il Napoli si ferma sull’1-1 contro il Cagliari; gli azzurri vengono beffati al 94′ dal goal di Nandez che ha pareggiato il momentaneo 1-0 di Osimhen.

come riportato da il Roma, l’attaccante nigeriano però continua a dare ottimi segnali di crescita, sia dal punto di vista atletico che tecnico; Osimhen sembra aver trovato la condizione ottimale ed i difensori fanno sempre più fatica a tenerlo, rappresenta una continua minaccia per le difese avversarie che con lui in agguato non possono mai stare tranquille.

Anche dal punto di vista tecnico sembra migliorare a vista d’occhio, partecipa di più all’azione, si integra nella maniera giusta con i compagni e fa i movimenti giusti in modo che anche i centrocampisti possano partecipare all’azione offensiva.

Ieri però tutto questo non è bastato, merito di un Cagliari arcigno che, anche senza Joao Pedro non ha mai mollato ed ha dimostrato che la posizione in classifica non rappresenta il vero valore della squadra.

Il Napoli ora punta a ripartire, per cercare di agguantare una Champions di vitale importanza.