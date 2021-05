Si è conclusa in anticipo la stagione di Pau Lopez, portiere della Roma, che giovedì scorso a Manchester si era infortunato alla spalla. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il consulto in Svizzera di oggi ha infatti dimostrato l’esigenza di un intervento alla spalla sinistra per l’estremo difensore della Roma. L’intervento sarà svolto in settimana.