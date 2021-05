Repubblica – Tante urla e poche idee: Gattuso ha sbagliato

Napoli Cagliari 1-1 è stata la partita che ha frenato la rincorsa Champions del Napoli.

Gli azzurri hanno approcciato benissimo la partita grazie al gran goal di Victor Osimhen poi però non sono mai riusciti a chiudere i conti ed hanno dimostrato una condizione atletica non al top.

Come riportato da La Repubblica, Gattuso nei minuti finali e forse con gli ultimi due cambi ha sbagliato ad abbassare troppo il baricentro degli azzurri, concedendo il pallino del gioco al Cagliari senza mai rispondere.

Il goal arriva su un lancio dove non c’è pressione ed i giocatori del Cagliari sono potuti arrivare indisturbati fino ai pressi dell’area piccola, senza mia trovare un argine efficace.

Gattuso ieri probabilmente ha sbagliato i cambi, togliendo tutte le possibilità di dare profondità e palleggio, pensando solo ed esclusivamente alla difesa senza contrattaccare.

Gli azzurri ora hanno un solo obiettivo, vincere le restanti e prendersi la Champions.