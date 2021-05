Renica: “Cosa doveva fare Gattuso? Vi dico cosa manca al Napoli”

Alessandro Renica, ex calciatore del Napoli, ha parlato a Il Bello Del Calcio, trasmissione in onda su Canale 21, prendendo le difese di Gennaro Gattuso.

“Avete rotto le scatole a Gattuso perché urla troppo, ma cosa doveva fare? Non ha certamente detto ai giocatori di arretrare, ma il contrario. Si è sentito il mister chiedere ai giocatori di liberare l’area di rigore, ma non è stato ascoltato. I partenopei si sono lasciati schiacciare dal Cagliari permettendo loro di mettere pressione agli azzurri. Diego Demme è nuovamente risultato tra i migliori, i problemi sono altri. In sede di mercato sono stati commessi degli sbagli. E ripeto quel che ho sempre detto: al Napoli manca un Albiol, un uomo che comandi la difesa”