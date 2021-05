Non incisivo come al solito, le pagelle di Piotr Zielinski

Piotr Zielinski non ha dato spettacolo come al solito ed è risultato inefficace anche in zona offensiva. Guardiamo insieme le pagelle per il polacco:

Corriere dello Sport – Voto 6: Il polacco è in versione palleggiatore e non riesce ad incantare le trame di gioco per il Napoli.

Gazzetta dello Sport – Voto 6: Non riesce mai ad illuminare e a creare seri problemi per la retroguardia del Cagliari.

TuttoSport – Voto 6: Palla al piede è sempre tra i più pericolosi, esce poi per stanchezza nel secondo tempo.

Zielinski non ha trovato la via del goal contro il Cagliari e non è riuscito a fare male come all’andata. Il polacco deve ritrovare al più presto la via del goal e portare il Napoli in Champions.