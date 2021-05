Malfitano: “Il Napoli ha avuto la possibilità di chiuderla! Su Gattuso…”

Mimmo Malfitano, giornalista per La Gazzetta Dello Sport, ha parlato al programma Marte Sport Live, in onda su Radio Marte. Il tema principale è la situazione del Napoli

“Il pareggio di ieri lascia preoccupati per la volata Champions, sarà in sofferenza. Forse nei minuti di recupero il Cagliari è stato premiato per come ha ricercato il risultato. Possiamo parlare a lungo dell’errore di Fabbri, ma il Napoli ha avuto la possibilità di chiudere la partita in anticipo, così come il Cagliari poteva pareggiarla prima. Ora non dobbiamo aspettarci nulla di scontato”.

“Osimhen mi sta sorprendendo tanto. Ho visto una squadra sottotono e non ho condiviso le scelte di Gattuso. Anche lui ha delle responsabilità che si sono viste in campo. Non ho apprezzato la scelta di tenere Politano in panchina. Con lui il Napoli sembrava aver trovato la quadratura. Sostituendo delle pedine, le cose cambiano, così come capitato con Lozano“.