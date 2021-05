L’ex arbitro Marelli: “Mazzoleni non ha responsabilità sul gol annullato al Napoli”

Luca Marelli, ex arbitro, ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo. Queste le sue parole:

“Mazzoleni non ha responsabilità in Napoli-Cagliari. La valutazione del contatto Godin-Osimhen sta all’arbitro di campo, il VAR non poteva intervenire. Fabbri ha commesso una sciocchezza, ma non sarà fermato: non è un errore da stop tecnico”.

Paratici ha sbagliato, non poteva essere lì a lamentarsi e domani verrà sottoposto a sanzioni dagli organi competenti. I responsabili sono quelli che hanno gli hanno permesso di raggiungere il campo. I commissari e gli ispettori di Lega, dov’erano?”